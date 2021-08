‘ମୁଁ ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ’, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ଆଫଗାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ବ୍ୟୁରୋ: ଶୁଭିଲା ବିକଳ ଚିତ୍କାର । କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଫଗାନର ମହିଳା ଓ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ । ସବୁଠି ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ । ସେ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିକଳର କରୁଣ ସ୍ୱର । ଆଉ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତାଲିବାନୀଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୋଣଅନୁକୋଣରେ ଶୁଭୁଛି ହାହା କାର ଶବ୍ଦ । ନାରୀମାନେ ମୌଳବାଦ ଚିନ୍ତନର ବେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନେ ଅହରହ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ସହର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତଙ୍କୀ ତାଲିବାନ ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରର ଆସ୍ତରଣ ଆଉ ଭୋକ ବିକଳର ଚିତ୍ର । ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କଣ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଫଗାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଲିବାନୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ।

୨୭ ବର୍ଷୀୟା ଜରିଫା ଗଫାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ୨୦୧୮ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ମେୟର୍ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଲିବାନୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହ କାବୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାବେଳେ ଜରିଫା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ ସୂଚକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ- ସେମାନେ(ତାଲିବାନୀ) ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ । ଆଉ ଯଦି ଯିବି ତେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଏଭଳି କହିଥିଲେ ଜରିଫା ।

ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଗତି ଓ ସଂକଟ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି ନାବାଳିକା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

"I will not abandon my people."@Zarifa_Ghafari spoke at #OYW2021 about serving as Afghanistan's first female mayor & the risks involved.

We pray for her safety as events continue to unfold.

Please support her call to action for the int'l community: https://t.co/9dTAPFmiTr pic.twitter.com/s9MYrEjweZ

— One Young World (@OneYoungWorld) August 17, 2021