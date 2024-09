Video; ମମତା ଆଉ କ’ଣ କି? ବାଘୁଣୀ ମରିଗଲା ପରେ, ତା ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ମା କୁକୁର…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏକ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ମାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ କେବଳ ଜୈବ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ସୀମିତତା କ’ଣ ମାତୃତ୍ୱ ? ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ବରୂପ ଓ ବିସ୍ତାର ଅନେକ । ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲାଳନପାଳନ କରିବା, ସେବା କରିବା, ନିଜକୁ ନିଃଶେଷ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ମାତୃତ୍ୱର ରୂପ। ଯାହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ । ଯେଉଁଠି ତିନିଟି ବାଘ ଛୁଆକୁ ନିଜର କରି ଯତ୍ନ ନେଉଛି ଏକ ମାଆ କୁକୁର ।

ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିସରରେ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ବାଘ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛି ମାଆ କୁକୁର । ଆଜିର ସମାଜରେ ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ଵାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର କିମ୍ଵା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଏପଶୁଟିର ମାତୃତ୍ଵ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିର ମଣିଷ, ସନ୍ଦେହର ବିଷ ଭାବନାରେ ନିଜେ ଗଢିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦିଏ । ସେମାନେ ଥରେ ଏଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ…

This is the best thing you’ll see all day.. pic.twitter.com/5paEU34GqC

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 29, 2024