କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପିଙ୍କ ପରଲୋକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯ ।୧୦(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଜନ୍ ନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡିଜିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଥିବା ଜନ୍ ନାୟକ ୧୯୬୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ । ସ୍ୱର୍ଗତ ନାୟକଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ ।

Mr John Nayak , a 1965 batch IPS officer who retired in 2002 ,succumbed to Covid -19 last night .His journey from a remote tribal village of Phulbani to rank of DG was inspirational .He was humble, accessible and compassionate .Our respectful tribute to him .RIP sir.

