ମିଆଁମାରରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ : ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼, ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ

ମିଆଁମାର : ମିଆଁମାରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେନା ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଗୁଳି ଓ ବୋମା ବର୍ଷା କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମରିକ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଏକ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଉପରେ ମିଆଁମାର ସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା।

Myanmar | Airstrikes by Myanmar’s military on Tuesday killed as many as 100 people, including many children, who were attending a ceremony held by opponents of army rule, reports The Associated Press

— ANI (@ANI) April 11, 2023