Akanksha Dubey: ଅତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଙ୍ଖା ଦୁବେ,ବାରାଣାସୀର ହୋଟେଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆକାଙ୍ଖା ଦୁବେ ବାରାଣାସୀର ଏକ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଅତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାରାଣସୀ ସ୍ଥିତ ସାରନାଥ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଫାସି ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆକାଙ୍ଖା ଭଦୋହି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସେ ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ଥିଲେ । ଆକାଙ୍ଖା ‘ବୀର କେ ବୀର’ ଏବଂ ‘କସମ୍ ପୈଦା କରନେ ୱାଲ୍ କି ୨’ ନାମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରେ ଭୋଜପୁରୀ ସୁପରଷ୍ଟାର ପୱନ ସିଂଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଗୀତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଗୀତର ନାମ ହେଉଛି ‘ଆରା କାବି ହାରା ନାହି’।

Bhojpuri actress #AkankshaDubey committed suicide in a hotel room in Varanasi.

She was found hanging in her hotel room in Sarnath area. She was in Varanasi for shooting of a film. pic.twitter.com/7dfvOfSmAm

— IANS (@ians_india) March 26, 2023