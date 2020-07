ଆଲବମ୍ କୁଇନ ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ପୁନଃ ଜନ୍ମ! ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ଟୁଇଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଏପରି

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୮ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଲବମ୍ କୁଇନ ଦୀପା ସାହୁ । ସେ ଶତାଧିକ ଆଲବମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଲବମ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାମିଲନାଡୁର ହୋସୁର ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୁନି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦୀପା ସାହୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କୁନି ଝିଅର ନାମ ଦୀପା କହିଁକି ରଖାଗଲା ।

