ଆମେରିକାରେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କର ବଡ ପ୍ରଶଂସକ, କାର ନମ୍ବର ବି NMODI: ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେରିକାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ରେଜରୁ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ, ଯେ କି ତାଙ୍କ କାରର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ‘NMODI’ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଘବେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, “ମୁଁ ୨୦୧୬ ରେ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଥିଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଦେଶ, ସମାଜ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ”

#WATCH | "I took this plate back in 2016, November. Narendra Modi is an inspiration to me. He inspires me to do something good for the nation, for society, for the world. PM Modi is coming here so I'm eagerly waiting to welcome him," says Raghavendra pic.twitter.com/CMRHNdUuYU

