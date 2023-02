ତୁର୍କୀରେ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ଯୁଦ୍ଧ କ’ଣ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପରି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୁର୍କୀ ଏବଂ ସିରିଆରେ ହୋଇଥିବା ଭୂକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨୩ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଆମେରିକାର ଷଡଯନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ନିଜର ୱେଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁର୍କୀରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର HAARP (ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏରୋବିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ) କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁକମ୍ପ ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭୂକମ୍ପ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ମାରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୂକମ୍ପରେ ବଜ୍ରପାତ ଏକ ବୈଧ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆମେରିକା କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଏହା କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ତୁର୍କୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁର୍କୀ ସେମାନେ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

HAARP କ’ଣ?

ଏହା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଆଲାସ୍କାର ଏକ ଅବଜରଭେଟୋରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାହା ରେଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପର ବାତାବରଣ (ଆୟନୋସଫିସର୍) ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଏହାର ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଅନେକ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କଦାପି କହି ନଥିଲା ଯେ ଭୂକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ, HAARP ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନକୁ ଅନେକ ଦେଶରେ ଭୂକମ୍ପ, ସୁନାମି ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା।

