ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଅମରୁଲ୍ଲା ସଲେହ

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ତାଲିବାନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶ୍ରଫ୍ ଘନି । ଘନି ଦେଶ ଛାଡି ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମରୁଲ୍ଲା ସଲେହ । ଘନିଙ୍କ ଡେପୁଟି ଭାବରେ ରହିଥିବା ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲ୍ଲା ନିଜକୁ ଘନିଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ନିଜକୁ ଅମରୁଲ୍ଳା କେୟାର ଟେକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅମରୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଶୟରେ ପକାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଲିବାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021