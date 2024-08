ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ‘Amul’ର ଦବଦବା: ମାର୍କେଟରେ ହେଲା No.1 Food Brand

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି ‘ଅମୁଲ୍’ Brand Financeର ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୪(Global Food & Drinks Report 2024) ଅନୁସାରେ, ଅମୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି । Brand Strength Indexରେ ଏହାର ସ୍କୋର ୧୦୦ରୁ ୯୧ ରହିଛି । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀକୁ AAA+ ରେଟିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ଅମୁଲର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ୩.୩ ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆର୍ଥିକ ର୍ବେ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଅମୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି ୧୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୭୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ ଅମୁଲକୁ ହର୍ଷିଜ ସହ AAA+ ରେଟିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ହର୍ଷିଜ(Hershey’s) ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭୂଲ୍ୟ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩.୯ ଆରବ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଅମୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଡାଏରୀ ମାର୍କେଟରେ ବାଦଶାହ ପାଲଟିଛି । ମିଲ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର ଅଂଶଧନ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ, ବଟର ମାର୍କେଟରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଛେନା ମାର୍କେଟରେ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।

Amul is ranked as the strongest food brand and strongest dairy brand in the world as per Food & Drink 2024, the annual report on the most valuable and strongest food, dairy & non-alcoholic drinks brands by @BrandFinance, world's leading brand consultancy pic.twitter.com/C67ja6bll9

— Amul.coop (@Amul_Coop) August 21, 2024