(Video) ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ: ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୁଜାଲି ଧରି ଗୋଡାଇଲା ଯୁବକ

ପୁନେ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ଏକ ଯୁବତୀ ପଛରେ ଭୁଜାଲି ଧରି ଗୋଡାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହ ବାଟରେ କଥାହେଲେ । ବାଇକ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଭୁଜାଲି କାଢି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ଜଣକ ମୁହଁରେ କପଡା ଗୁଡାଇ ହୋଇ, ପଛରେ ବ୍ୟାଗ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମହିଳାଙ୍କୁ ପଛ ପଟରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଅକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

THIS IS HUGE: Thanks for your efforts, Pune residents – Set the example for Delhi Sakshi Case.

A Pune man attempted to kiII a female after an attack because of one-sided love, but locals intervened, caught the attacker, and saved the girl, Salute!🔥👏 pic.twitter.com/WO0W04cVr1

— ADV. ASHUTOSH J. DUBEY 🇮🇳 (@AdvAshutoshBJP) June 27, 2023