ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ପୁର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିନ୍ଦିନ୍ଦି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଖେଳିବ। ତେବେ ଏହି ମୁକାବିଲା ପୁର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ଖବର ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଉଇକେଟ୍ ରକ୍ଷକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଗମ୍ଭିର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଣଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋରେ ଜଣାପଡୁଡ଼ି ଯେ, ପନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହିକାରଣରୁ ଆଜି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳି ନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବିଷୟରେ କୋଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହି ।

Looks like @RishabhPant17 hurt his leg in the practice.

Hope it is not serious 🤞

📸: Disney + Hotstar#T20WorldCup #T20WorldCup2022 #RishabhPant pic.twitter.com/MigbNPJoiE

— T20 Worldcup (@TheKumarGourav) October 17, 2022