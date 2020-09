ଅନୁଭବ-ବର୍ଷା ବିବାଦ , ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନୁଭବ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଫଲୋର୍ସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କିଛି ଏପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୮ା୯(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଓଲିଉଡ଼ର ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଗଣେଷ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା କରିଥିବା ଡ଼ୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କୁ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ । ସେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଷା, ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଅନୁଭବ ଫଲୋର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କେହି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି କି ।

Kindly have little patience and watch the shared video. Does this video in any way convey that Hon’ble SOMEONE is facing DOMESTIC VIOLENCE !?!?!?!?!?

Hon’ble SOMEONE celebrating SHREE GANESH CHATURTHI’2020 with my sweet family at my Parent’s house🙏🏻@ashwani_dube @DeepikaBhardwaj pic.twitter.com/aXDhpo2MBM

