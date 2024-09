ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଅନୁରା କୁମାରା: ଏଲିଟ୍ କ୍ଲାସରୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ହାତକୁ ଗଲା କ୍ଷମତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ରାଜପକ୍ଷ ୨୦୧୯ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମହାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ଦେବାଳିଆ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜନତା ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋଟାବାୟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ଭିମୁକ୍ତି ପେରାମୁନା(Janatha Vimukthi Peramuna) କିମ୍ବା AKDର AKD ଏକ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦଳ ଥିଲା । ଆଜି ଏହାର ନେତା ଅନୁରା କୁମାରା ଦିଶାନାୟକେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ।

୨୦୧୯ରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ୪୩%ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ୫୦% ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ୍ ପ୍ରିଫେରେନ୍ସ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରିଥିଲେ । ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ । ଏହା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କହିରଖୁଛୁ ଅନୁରାଙ୍କ ପିତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅନୁରାଧାପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେବଳ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋମ୍ବୋ ୭ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ନେତା ରାଜପକ୍ଷ, ୱିକ୍ରମେସିଙ୍ଘେ ଏବଂ ପ୍ରେମଦାସଙ୍କୁ ହଟାଇଦେଇଛି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅହଂକାର ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଗାଦିଚୁ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ । ସାଜିଥ୍ ଏବଂ ରାନିଲ ଏକାଠି ପ୍ରାୟ ୬୫% ଭୋଟ୍ କିମ୍ବା ୫୧%ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱର୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ଅନୁରାଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ୨ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ୫୬ ବର୍ଷୀୟ ଅନୁରା କିମ୍ବା AKD ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ରଣସିଂହେ ପ୍ରେମଦାସ ନମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ । ଅନୁରା ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍‌ର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ।

The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person’s work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory… pic.twitter.com/N7fBN1YbQA

— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) September 22, 2024