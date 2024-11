ବିକ୍ରି ହେଲେନି ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ IPLର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ୍) ୨୦୨୫ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମେଗା ନିଲାମ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ସାଉଦି ଆରବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥର ସେ ଆଇପିଏଲ ମେଗା ନିଲାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି । ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ।

ଏଥର ନିଲାମରେ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କେହି କିଣି ନାହାଁନ୍ତି । ଏପରିକି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ନେଇନଥିଲା ।

୧୩ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ କିଏ?

ବିହାରର ଯୁବ ସେନସେସନ ବୈଭବ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ଗତ ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଅଣ୍ଡର -୧୯ ଯୁବ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଓପନର୍ ସୂର୍ୟ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଯୁବ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତାବ୍ଦୀ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଭାନ୍ସି ।

