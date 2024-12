(Video) ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତିମାସରେ ଖାତାକୁ ଆସବ ଏତିକି ହଜାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟୀର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଯେ, ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।

ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଆଯିବ। କାଲିଠାରୁ ୨୧୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟୀ ସରକାର ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଠାଯିବ।

#WATCH | Delhi| AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, “…Today I have come to make two big announcements for the people of Delhi. Both the announcements are for women. I had promised that I will give Rs 1,000 to every woman. This proposal was passed in the cabinet meeting… pic.twitter.com/PXO8BElu7Z

