ବଡ଼ ଖବର: ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ASO ପରୀକ୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଏଏସଓ ଲିଖିତ ପରିକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୧ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ।

ASO Written Exam postponed. Here is the notice of the OPSC pic.twitter.com/KVK4tjAjDf

