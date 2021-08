ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍, ଜୋରଦାର୍ ହେବ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ନ୍ଧନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆଜି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖିଲାଡ଼ି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅଶୋକା ହୋଟେଲ୍ ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ।

ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(ଏସଏଏଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ମେଜର୍ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ ଏହା ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେବେ ଅଶୋକା ହୋଟେଲ୍ ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖିଲାଡ଼ି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ସମସ୍ତ ଆଥଲେଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ।

Time to go home…… Thank you Tokyo 🙏#olympics #tokyo #hockey #medalist pic.twitter.com/4Z3gswzVID

— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 8, 2021