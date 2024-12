ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ: ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସଚିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ- ବାଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ଜାରି ହିଂସା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଢାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମୁଦାୟ ଓ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

ଢାକାରେ ମିଶ୍ରି ବିଦେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୁସେନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରି କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଚକ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବାଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ସଚିବ ।

ବାଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଖ ହସିନା ସେଠାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପଳାୟନ କରିବା ପରଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି । ସେଠାରେ ଶନିବାର ଦିନ ରୁଢିବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଏକ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଢାକାରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ କୋଲକାତା ଇସ୍କନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାରମଣ ଦାସ ପିଟିଆଇକୁ କହିଥିଲେ କି, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ତଥା ଇସ୍କନ ସମୁଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ବାଙ୍ଗଲା ବିଦେଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୁସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ମହାସଭାରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ହସିନା ଢାକା ଛାଡିବା ପରେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା । ହିଂସା ଓ ବିବାଦ ଭିତରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

#WATCH | Dhaka: After meeting Foreign Adviser Md. Touhid Hossain of Bangladesh, Foreign Secretary Vikram Misri says, “… We also discussed recent developments and I conveyed our concerns including those related to the safety and welfare of minorities… We also discussed… pic.twitter.com/FUXzwluzqs

— ANI (@ANI) December 9, 2024