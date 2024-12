ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଫଟୋ

ଜୟପୁର: ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପି. ଭି ସିନ୍ଧୁ । ରବିବାର ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରରେ ତାଙ୍କ ଫିଆନ୍ସେ ଭେଙ୍କଟ ଦତ୍ତ ସାଇଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ସୀମିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାର ପି. ଭି ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ରିମ୍ ରଂଗର ସ୍ପେଶାଲ ଶାଢ଼ିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଭେଙ୍କଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମ୍ୟାଚିଂର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ରିସେପସନ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପି. ଭି ସିନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଫଟୋ ଶେୟାର କରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଶେଖାୱତ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ନବଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ଶେୟାର କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Pleased to have attended the wedding ceremony of our Badminton Champion Olympian PV Sindhu with Venkatta Datta Sai in Udaipur last evening and conveyed my wishes & blessings to the couple for their new life ahead.@Pvsindhu1 pic.twitter.com/hjMwr5m76y

— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) December 23, 2024