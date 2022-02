ଖୋଲିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର; ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ସମୟ

ଡେରାଡୁନ: ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପୁଣିଥରେ ନିଜ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିନାଥ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମେଲିସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୮ ତାରିଖରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ବଦ୍ରିନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଆର । ଏ ନେଇ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Uttarakhand: The portals of Badrinath Temple to reopen on May 8th at 6.15 am.

