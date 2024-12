ହ୍ୟାକ୍ ହେଲା ବାହୁବଳୀ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି କିଛି…

ମୁମ୍ବାଇ: ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଳୀ’ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ । ଏହି ହାଇ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଶୋବୁ ୟରଲଗଡ୍ଡା(Shobu Yarlagadda)ଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସେ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଶୋବୁ ୟରଲଗଡ୍ଡା ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ପିନ୍ ଟାଇପ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ।’ ଏହା ସହ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ମେଟାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଆକାଉଣ୍ଟ ରିକଭରି ପାଇଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାକର ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଉଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିକଭର କରିବା ଦିଗରେ କିଛି କରନ୍ତୁ @Meta @Whatsapp ।’

My @WhatsApp account has been hacked. Hacker has control of my account . Whats More terrible is that @WhatsApp doesn’t let me log back in for 12 hours because it says I entered wrong pin multiple times. In the mean time the hacker has been duping more people on my contact and…

— Shobu Yarlagadda (@Shobu_) December 5, 2024