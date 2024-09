ରୋହିତଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଫସିଲା ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍: ମାତ୍ର ୧୪୯ ରନରେ ଫେରିଲା ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି । ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚ୍ୟାାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୩୯ ରନ୍ କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶକ ମାତ୍ର ୧୪୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିବାରେ ଦଳ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ୟର୍କର କିଙ୍ଗ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ୪ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ କମାଲ ବୋଲିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ୍ର ୧୪୯ରନରରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚକମା ଦେଇ ଆସିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ସେନା ଭାରତ ଆଗରେ ବିଭତ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି ।

Innings Break!

Four wickets for Bumrah and two apiece for Siraj, Akash Deep and Jadeja as Bangladesh are all out for 149 runs.

Trail by 227 runs.

Scorecard – https://t.co/jV4wK7BgV2… #INDvBAN

— BCCI (@BCCI) September 20, 2024