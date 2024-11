ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗର୍ବ ‘ତ୍ରିରଙ୍ଗା’କୁ ଅସମ୍ମାନ! ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସବୁଠି ବିରୋଧର ସ୍ବର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ମାମଲା ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବାଂଲାଦେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁନିଭରସିଟି (BUET) ର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଚଟାଣରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପତାକା ଉପରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ୟୁନିଭରସିଟିଟି ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ଏହାର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଶର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହିି ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଗର୍ବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଢାକାର ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଣିଛି । ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏହାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି କିଛି ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁକୁ କଦାୁପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏକ ଜାତୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାପରେ କଲକାତାରେ ଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଭାରତକୁ ଅସମ୍ମାନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Bangladeshi students can be seen stepping on Indian flag painted at the gate of Bangladesh University of Engineering and Technology.

November 27, 2024