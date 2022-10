ଖାଲି ହୋଇପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ: Video ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲା SBI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଠକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାର ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ରଡ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ଅଧିନରେ ଠକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଓ ଟଙ୍କାର ଲାଳସା ଦେଖାଇ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଠକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରନ୍ତି । ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସବିଆଇ) ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ।

ଏସବିଆଇ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି କି, ଭୁଲ ନମ୍ବରକୁ ବୁଝ । କେବେ ବି କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାହିଁକି ନା ଏପରି କରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ପାଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାଲି କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏସବିଆଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ।

Understand "YehWrongNumberHai"! Never call back or respond to such SMSs as these are scam to steal your personal/financial information. Stay Alert and #SafeWithSBI. #CyberJagrooktaDiwas#SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/5eHwDhh1yF

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 5, 2022