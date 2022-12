ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଲି ହାର୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ । ତାଙ୍କୁ ସି ଗ୍ରେଡ୍‌ରୁ ସିଧା ଏ ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଛି । ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ଡିମୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୩ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ।

2022 #BCCI Central contract headline: #HardikPandya demoted from Group A to C.

2023 headline: #HardikPandya promoted from Group C to A .

— G. S. Vivek (@GSV1980) December 21, 2022