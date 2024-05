ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍: ୬ ବ୍ୟାଟର ୦ରେ ଆଉଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ ରେଜଲ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ କ୍ରିକେଟ ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ମ୍ୟାଚର ପତ୍ୟେକ ବଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତି ଓଭରରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଛକା-ଚୌକା ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ ପାଲଟିଯାଇଛି । ଏହି ଇନିଂସରେ ଦଳର ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟର ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପାଭିଲିୟନ ପେରିଛନ୍ତି ।

ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବାର ସୂଚୀ ରହିଛି । ତେବେ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମଙ୍ଗୋଲିଆକୁ ୨୧୮ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜାପାନ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ ଫିକା ପଡ଼ିଛି । ଦଳର ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟର ୦ ରନରେ ହିଁ ନିଜ ୱିକେଟ ହରାଇଛନ୍ତି । ବାକି ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି ମିଶି ମୋଟ ୧୧ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୨ ରନରେ ହିଁ ଅଲଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଛି । ୪ ଜଣ ଖେଳାଳି କ୍ରମଶଃ ୨,୧,୪ ଏବଂ ୨ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ପେରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଖେଳାଳି ୦ ରନରେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଦଳ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ କରିଛି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ।

