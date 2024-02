(Video) ‘ବେଟା, ମୁଝେ ତୁମ୍ହାରା ପ୍ୟାର ମିଲ ଗୟା..’, ରାଲିରେ ଶିଶୁକୁ ହାତ ହଲାଇବା ଦେଖି ଏପରି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ଝାବୁଆ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅନେକ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଝାବୁଆ ଏପରି କିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପିଲାକୁ କହିଲେ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମର ଭଲପାଇବା ପାଇଛି।

ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଝାବୁଆରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ସଭା ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେହି ପିଲା ହାତ ହଲାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା, ସେ କହିଲେ ପୁଅ, ଏବେ ତୁମର ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ତୁମର ହାତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ତୁମର ଭଲପାଇବା ପାଇଲି, ମୁଁ ପାଇଲି ଏବେ ତୁମର ହାତ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ହାତ ତଳକୁ କଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଲେ, ଭଲ! ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାତ ହଲାଇ ପିଲାଟିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ସମାବେଶରେ ମୋଦୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

