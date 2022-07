୯୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜିତିଲେ ୩ ଟି ପଦକ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଦେବୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ତଳେ ୯୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭବାନୀ ଦେବୀ ଡାଗରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ସବୁଠି। ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରି ଭବାନୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ପୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଢୋଲ ବାଜା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଲୋକେ ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେବେଠୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ, ଢୋଲର ତାଳେତାଳେ ନାଚି ଉଠିଥିବା ଏହି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ବୟସର ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଛଣାରେ ପଡି ରହେ କିମ୍ବା କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥାଏ । ସେ ବୟସରେ ଭାବାନୀ ଦେବୀ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ସୁ ପନ୍ଧି ଫିନ୍‌ଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଡିସ୍‌କସ୍ ଥ୍ରୋ ଏବଂ ଶଟଫୁଟ୍‌ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ । ଭବାନୀ ଦେବୀ ନଜଫଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ମଲିକପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଏହି ତିନୋଟି ପଦକ ୯୦ରୁ ୯୪ ବର୍ଷ କାଟାଗୋରୀରେ ଜିତିଥିଲେ । ଭାବନୀ ଦେବୀ ୧୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ ପୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨୪.୭୪ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନଇଥିଲେ ।

#WATCH Delhi | 94-year-old Bhagwani Devi Dagar celebrates her feat of winning gold and 2 bronze for India at the World Masters Athletics championships 2022 in Finland.

Visuals from Delhi airport. pic.twitter.com/FHtjV4vTDn

— ANI (@ANI) July 12, 2022