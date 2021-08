ମୋଦୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଉପହାର ଦେଲେ ‘ଝାନ୍ସୀ କି ରାଣୀ’ ଭବାନୀ ଦେବୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଫେନସିଂ(ଅଶୀ ଚାଳନା)ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଭବାନୀ ଦେବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ଖଣ୍ଡା ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭେଟକୁ ନେଇ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଦେବୀ ।

What more do you wish for?

I lost my father recently but today Hon'ble @PMOIndia Shri @narendramodi ji's words & blessings upon me brought back his memories while interacting with him. pic.twitter.com/fFag4I3JJs

— C A Bhavani Devi (@IamBhavaniDevi) August 17, 2021