ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ: କ୍ୟାନସର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଅପରାଜିତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ । ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ।

ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭୫ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ସଂଗଠନ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟାଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅନୁମତି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।

Called on PM Sri @narendramodi today.Shared Report on Health Camps being organized & my Annual Report Card with him.

Thanked him for allowing Tata Memorial Cancer Hospital for Bhubaneswar.

Also talked of 375 Jan Aushadi Kendras in BBSR/Odisha.

Sought his guidance & blessings. pic.twitter.com/2ivDL2kF9f

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) August 30, 2022