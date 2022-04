ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

ଭୁବନେଶ୍ୱର(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଡକା ଯାଇନଥିବାରୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ରାଜଧାନୀର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ଆମ ଅଧିକାର । ପ୍ରରିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମିଳିନି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛି । ତେଣୁ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ମୋର ଅଧିକାର ।’ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଆଜି ୧୩ ଏପ୍ରିଲ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ୭୪ ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ମନା ଯାଉଛି । ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ । ସାଂସଦଙ୍କୁ ଡାକରା ମିଳି ନଥିବାରୁ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା । ଏହା ଏକ ବଡ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ତେବେ ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅପରାଜିତା ।

13 th April today-This day is celebrated as Rajdhani Pratistha Diwas!

There is a big function being organised by the State Govt to mark the day. It has invited almost all EXCEPT ME.

I have not been invited.

Wanted to attend. It is a big day.

Why so?? My fault??@narendramodi pic.twitter.com/eaqE818Epl

— Aparajita Sarangi, Member of Parliament (@AprajitaSarangi) April 13, 2022