Video: ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ କାରକୁ ପିଛା କରି ପଥର ମାଡ଼ କଲେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଏକ କାରକୁ ପିଛା କରି ପଥରମାଡ଼ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

କାରରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ବସାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।

ଭିଡିଓଟି @Gharkakalesh ନାମକ ଏକ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବାଇକ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ କାରକୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପିଛା କରୁଛନ୍ତି।

ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପଥର ମାଡ଼: କାରର ପଛ କାଚକୁ ଲଗାତାର ପଥର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଫୁଟେଜ୍ ଶେଷରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଘେରି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଭିଡିଓ ସହ ପୋଷ୍ଟ୍ ରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ।

ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ‘ରୋଡ୍-ରେଜ୍: ବାଇକରେ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ (ବାଇକ୍ ରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, ପରେ ଭିଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ) ଭୁବନେଶ୍ୱର।

Road-Rage Kalesh b/w Friend’s in Car and two guys on Bike (those guys on bike were throwing stones on Car for no reason, Later got good beat-up from Crowd) Bhubaneswar, Odisha

