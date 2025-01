ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଜସପ୍ରୀତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିନାୟକ ମୁକୁଟ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତ- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି ଉଠୁଛି ।

ଏଥିମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୨୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ XI ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଦୃଥ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି ।

ଚୟନ କରିଥାଏ ICC:

କହିରଖୁଛୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ( ICC) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ଚୟନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ୧୧ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ମନୋନିତ କରାଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ନୁହେଁ ବରଂ କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ XI ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି:

କ୍ରିକେଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଇଂ XI ପାଇଁ ଭାରତର ୨, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଣେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ୩, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ୨ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛି । ଏହି ଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ଦଳରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିିନ୍ସଙ୍କ ସହ ବିରାଟ୍ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି ।

ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ରମ:

ଓପେନର ଭାବେ ଜଶସ୍ୱୀ ଏବଂ ବେନ୍‌, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୋ ରୁଟ୍‌, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍‌(୫ମ), ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍‌(୬ଷ୍ଠ) ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜୋଶ ହେଜେଲ ଉଡ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱିନରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଶବ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ।

କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୨୪ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେଇଂ XI :

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ, ବେନ୍ ଡକେଟ୍‌, ଜୋ ରୁଟ୍‌, ରଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍‌, କମିଙ୍ଗ୍ ମେଣ୍ଡିସ୍‌, ଏଲେକ୍ସ କ୍ୟାରୀ(ୱିକେଟ୍ ରକ୍ଷକ), ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା (ଅଧିନାୟକ), ଜୋଶ ହେଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ କେଶବ ମହାରାଜ ।

What a year from this XI including Jasprit Bumrah who leads the side 🙌

