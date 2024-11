ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନହାନୀ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ରୋକ୍‌

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ରାଉସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ବିଜେପି ଆତିଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିଥିବା ମାନହାନୀ ମାମଲାକୁ ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୨ରେ ହେବ ।

ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରବୀଣ ଶଙ୍କର କପୁର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସମନ ବିରୋଧରେ ଆତିଶୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସେସନ୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପ୍ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ବିତର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ‘ରେୱଡ଼ି ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ ଅଭିଯାନ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଲ ରାୟଙ୍କ କହିଛନ୍ତି କି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

