BSNL ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: BSNL ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ତିନୋଟି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

ତିନୋଟି ରିଚାର୍ଜ PV ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭାଉଚର୍ ବର୍ଗରେ ଆସେ। କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ୬୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ 4G ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସମାନେ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।

ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା: ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମହଙ୍ଗା କରିବା ପରେ, BSNL ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ TRAI ରିପୋର୍ଟରେ, BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ତିନୋଟି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି: ଜଣେ BSNL ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ପାଇଥିବା SMSର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀର ତିନୋଟି ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି।

ମେସେଜରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ପ୍ରିୟ ଉପଭୋକ୍ତା, ପ୍ଲାନ୍ ଭାଉଚର୍ ୨୦୧, ୭୯୭ ଏବଂ ୨,୯୯୯ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଉଚରଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫକେୟାର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜରେ ୨% ରିହାତି ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।’

ଗ୍ରାହକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ BSNL ନମ୍ବରରେ ଏହି ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଏହି ତିନୋଟି ଯୋଜନା ୩୬୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

କେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ?

୨୦୧ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୯୦ ଦିନର ବୈଧତା ମିଳିଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନାରେ କୌଣସି କଲିଂ ସୁବିଧା ନାହିଁ।

କମ୍ପାନୀର ୭୯୭ ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ୩୦୦ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମ ୬୦ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ 2GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMSର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

BSNLର ୨,୯୯୯ ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ୩୬୫ ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ସାରା ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ମାଗଣା ଜାତୀୟ ରୋମିଂର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।

ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନିକ 3GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ଏବଂ ମାଗଣା ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ସେବାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ।

