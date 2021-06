ଲଣ୍ଡନ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର) ଇଂଲଣ୍ଡ ବିକ୍ଷ ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ନିରୋଶାନ ଦିକୱେଲ୍ଲା ଓ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍‌ ଓ ଧନୁଷ୍କା ଗୁଣତିଳକ ବାୟୋ- ବବଲ୍‌ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ରବିବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ ସରିବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଡରହାମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସରେ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଶାମସି ସିଲଭା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୦-୩ରେ ହାର୍‌ ମାନିଛି।

And our players at late night in England during the series 🤦 #ENGVSL Bio Bubble? @RajapaksaNamal @Mickeyarthurcr1 pic.twitter.com/m764HP96cd

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 28, 2021