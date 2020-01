ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାୱତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧ ।୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ବିପିନ ରାୱତ । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବିପିନ ରାୱତଙ୍କୁ ତିନି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଗଲା । ଦିୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିପିନ ରାୱତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟିମ୍ ୱର୍କକୁ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହିବ । ଆମ ରଣନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିହେବନି ।’

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat on allegations that he is politically inclined: We stay far away from politics, very far. We have to work according to the directions of the Government in power pic.twitter.com/CYQnp3C9o6

