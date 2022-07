ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବିଜେପି: କହିଲା- ‘ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ’

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନ ପୁର୍ବତ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବତ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆବେଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ତର ଅବସ୍ତାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଘଟଣା ଦିନ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆବେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବା ପରେ ଆବେଙ୍କୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆବେଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ତର ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏୟାର ଲିପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆବେଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରବକ୍ତା ଶାହାଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଜାପାନରୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ବିବ୍ରତିକର ଅଟେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଜାପାନର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଛି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ’।

