ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ଆକ୍ରମଣ?: ଋଷ ତେଲ ଡିପୋ ସହ ୟୁକ୍ରେନର ହେଲିକପ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଘଟଣା । ଋଷର ଏକ ତେଲ ଡିପୋ ସହ ୟୁକ୍ରେନର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ପରେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁନି । ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି । କୌଣସି ଦେଶ ନିଜ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ । ଋଷ ସେନାକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ମିଲିଟାରୀର ଦୁଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଋଷର ଏକ ତେଲ ଡିପୋ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

⭕️🇷🇺 #Russia : A helicopter is used to extinguish a fire at an oil depot in #Belgorod , which was attacked by Ukrainian helicopters this morning. pic.twitter.com/UoOu7PjKmR

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଋଷର ବେଲଗୋରୋଡର ଏକ ତେଲ ଡିପୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ୨ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଡିପୋରେ ହୋଇଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । କମ ଉଚ୍ଚତାରେ ସୀମା ପାର କରିବା ସହ ତେଲ ଡିପୋ ଉପରେ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ହେଲିକପ୍ଟର । ଏହାପରେ ଡିପୋରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବେଲଗୋରୋଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭ୍ୟାଚେସ୍ଲାଭ ଗ୍ଲାଡକୋଭ । ଏହାର ଭିହିଓ ଏବେ ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022