ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍‌, ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଜିତିଲା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି । ବାଙ୍ଗାଲୂରର ଏମ. ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ୧୨୦ ରନ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ ୨୭୭ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ଉଇକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ ୧୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କବଜା କରିଛି । ଏହା ପୁର୍ବରୁ ୨୦୧୨ ଏବଂ ୨୦୧୭ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ।

History 🔺 Defending Champions India retains the #T20WorldCup in Blind Cricket. Their third straight WC trophy 🏆 pic.twitter.com/vIQXCKSmmG

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) December 17, 2022