ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଡଙ୍ଗା ବୁଡିବା ଘଟଣାର Video: ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଶୁକ୍ରବାର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ମାନମନ୍ଦିର ଘାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, NDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜଳ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା: ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଗଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଜଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ୬୦ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା: ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର । ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଜଳ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି ।

ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାର ଧକ୍କା : ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗାରେ ୬୦ ଜଣ ଲୋକ ଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ତା’ପରେ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାଟି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

VIDEO | Uttar Pradesh: A boat capsizes in Ganga River in #Varanasi. Several people rescued. More details are waited.

