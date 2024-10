Video:୩୦୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, ୭୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ; କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନାଇଜେରିଆର ନାଇଜର ରାଜ୍ୟର ଏକ ନଦୀରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଅତି କମରେ ୭୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜିନହୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଏଜେନ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବାବା-ଆରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆହୁରି ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଡଙ୍ଗା ଏକ ଇସଲାମ ପର୍ବରୁ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେପଇ ଫେରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଏହା ନଦୀରେ ଓଲଟିଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଣିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

୧୫୦ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା :-

ନାଇଜେରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲା ଟିନୁବୁଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅତି କମରେ ୭୮ ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୁଖପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନାଇଜର ନଦୀରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋକୱା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜେବା ଡ୍ୟାମ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ୩୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ୭୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ଭିଡିଓ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ-

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) October 3, 2024