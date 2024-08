Emailରେ ମିଳିଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବମରେ ଉଡ଼ାଇବା ଧମକ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ୨ଟି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବମରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଂଚି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ସିକେ ବିର୍ଲା ଏବଂ ମୋନିଲେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରବିବାର ସକାଳ ୭ଟାରେ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବମରେ ଉଡ଼ାଇବା ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଲି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପିଟିଆଇ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

VIDEO | Many hospitals in Jaipur, Rajasthan received bomb threats. The hospitals got e-mails at 7 am in the morning. The hospitals which received bomb threats include CK Birla Hospital and Monilek Hospital. The police team and bomb disposal squad reached the hospitals immediately… pic.twitter.com/AjMGvj3mQC

