ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି: ଭାରତର ସ୍ପିନ୍ ଜାଲରେ ଫସିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଗପୁରରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତର ସ୍ପିନ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୧୭୭ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଦିର୍ଘ ୬ ମାସ ପରେ ଭାରତର ତାରକା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଫର୍ମ ସହିତ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ମାର୍ନସ ଲାବୁଶେନ୍‌, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ କେରୀ କିଛି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ୨୦୦ ପାର୍ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱୀନି ୩ଟି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

Stumps on Day 1️⃣ of the first #INDvAUS Test!#TeamIndia finish the day with 77/1, trailing by 100 runs after dismissing Australia for 177 👌🏻

We will see you tomorrow for Day 2 action!

Scorecard – https://t.co/edMqDi4dkU #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/yTEuMvzDng

— BCCI (@BCCI) February 9, 2023