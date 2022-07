ବିବାହ ଦିନ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା: ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ କନିଆ ଗଲା ବର ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା । ଏଥିପାଇଁ ପିତାମାତ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧକ, ବରକନ୍ୟା ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବିବାହ ଦିନ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଦେଖାଦେବ, ତେବେ କଥା ତ ସରିଲା । ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ । ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ତାରିଖ ଦିନ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ବର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ତେବେ କନ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମଜାଦାର ହେଲେ ହେଁ ବାସ୍ତବିକ ଖୁବ୍ ଦୁଖଦାୟକ । ଖବର ମୁତାବକ, ବର ଅଶୋକ ଓ କନ୍ୟା ପ୍ରଶାନ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହେବା ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ବିବାହ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବରକନ୍ୟା ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଥିଲା । କ’ଣ କରିବେ, କିପରି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ ସେନେଇ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ବର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦୀର୍ଘ ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଦାବୀର ନଦରୁ ୧୯.୦୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଆଖାପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

Fully decked up #BrideOnBoat, making her way to d groom's place along with family members: Prashanti & Ashok reportedly chose a date in July over August to have rain hassle-free wedding but a #TruantMonsoon left #AndhraPradesh's #Konaseema flooded #MonsoonWedding @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/iauxbSNIyQ

— Uma Sudhir (@umasudhir) July 15, 2022