ପାଣି ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେବା ପଡିଗଲା ଭାରୀ: ଏମିତି ବଦଲା ନେଲା ବଢିଲା ନଈ ସୁଅ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ସାହସୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୟାନକ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତି । କେବେ କିଏ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ଲଢିବାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତ କେବେ କିଏ ନିଆଁରେ ଖେଳିଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଆଉ ନମୁନା ଏବେ ବଢିଲା ନଈ ପାଣି ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଉ ତା’ପରେ ଯାହା ହୋଇଛି, ସେ ୟା ପରେ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଡରିବେ ।

କୁହାଯାଏ ପାଣି ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ପାଣି ବିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ । ଆଉ ଯାହାହ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତା ବିରୋଧରେ ପାଦ ବଢାଇବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ହାତଠାରି ଡାକିବା ସହ ସମାନ । ପ୍ରକୃତିର କ୍ରୋଧ ଆଗରେ ମଣିଷର ମର୍ଜି ଚାଲି ପାରିବନି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଏ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଢିଲା ନଈ ସୁଅକୁ ନ ମାନି ଆରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏ ମହାଶୟଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟିଥିବ? ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଏ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛି ବଦଲା ।

Your "Life" is more important than "few days delay".

Value it!

"Nature" is way too powerful than any machine.

Respect it! pic.twitter.com/WdlmeXukqQ

