ଗୋଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଦୁଇ ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା! ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଭିଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିୟାଣାର ଭବାନୀରେ ଜଳୁଥିବା ବୋଲେରୋ ଜିପ୍‌ରେ ଦୁଇଟି କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାସିର (୨୫) ଏବଂ ଜୁନାଦ (୩୫) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଉଭୟ ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତପୁରରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭରତପୁରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଭବାନୀରେ ଲୋହରୁ ଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ଗାଈ ଚୋରା କାରବାର ସହ ଜଡିତ। ତେବେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି।

Haryana | Two skeletons were found in a charred bolero in Loharu, Bhiwani district, today at 8am. FSL & other teams reached the spot. There are chances that both victims died either due to a fire that broke out in the vehicle or were burnt to death. Probe underway: DSP Loharu pic.twitter.com/ZSWGQdH3K4

