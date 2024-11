ଘାଟିରେ ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୫ ଶବ ଉଦ୍ଧାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଲମୋଡା-ସ୍ଲଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମର୍ଚୁଲା ପାଖରେ କୁପିରେ ବସ ଏକ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡିଛି। ଏହି ବସରେ ୪୬ ଜଣ ଲୋକେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ, ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା

ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବସ କୁପି ପାଖରେ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡିଛି, ସେଥିରେ ୪୫ ଲୋକେ ପୋଡୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାମନଗର ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଫି ପାଖରେ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Uttarakhand: A Garwal Motors Users’ bus fell into a gorge near Kupi in Ramnagar at Pauri-Almora border. Deaths and injuries feared. Search and rescue operation underway. Details awaited.

— ANI (@ANI) November 4, 2024