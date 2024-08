(video):ମ୍ୟାଡମ ଇତିହାସ ପଢନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନିଶାଣରେ ସୁଧାମୂର୍ତ୍ତି, ୧୦୦ ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ , ତେବେ କାହିଁକି…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଇନଫୋସିସ (infosys) ର ଫାଉଣ୍ଡର ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିଭେଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ । ଶେଷରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ୧୦୦ ଘଣ୍ଟା ଇତିହାସ ପଢିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଦେଲେ ।

Raksha Bandhan has a rich history. When Rani Karnavati was in danger, she sent a thread to King Humayun as a symbol of sibling-hood, asking for his help. This is where the tradition of the thread began and it continues to this day. pic.twitter.com/p98lwCZ6Pp

— Smt. Sudha Murty (@SmtSudhaMurty) August 19, 2024